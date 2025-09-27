Лица с инвалидностью и родители детей с инвалидностью могут воспользоваться налоговой льготой — детали

Государственная налоговая служба напоминает: граждане с инвалидностью, а также родители детей с инвалидностью имеют право на налоговую социальную льготу (НСЛ).
Она позволяет уменьшить сумму облагаемого дохода и снизить размер налога на доходы физических лиц (статья 169 Налогового кодекса Украины).
Кто имеет право на льготу
150 % прожиточного минимума:
200 % прожиточного минимума:
Условия получения
НСЛ применяется к заработной плате (а также компенсациям и вознаграждениям, приравненным к ней), начисленной в течение отчётного месяца.
Месячный доход работника не должен превышать предельную сумму: прожиточный минимум для трудоспособного лица на 1 января отчётного года × 1,4 (результат округляется до ближайших 10 грн).
Как оформить
Чтобы получить льготу, работник должен подать работодателю:
