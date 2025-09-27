Лица с инвалидностью и родители детей с инвалидностью могут воспользоваться налоговой льготой — детали

Налоговая социальная льгота позволяет уменьшить сумму облагаемого дохода и снизить размер НДФЛ, удерживаемого из заработной платы.

Государственная налоговая служба напоминает: граждане с инвалидностью, а также родители детей с инвалидностью имеют право на налоговую социальную льготу (НСЛ).

Она позволяет уменьшить сумму облагаемого дохода и снизить размер налога на доходы физических лиц (статья 169 Налогового кодекса Украины).

Кто имеет право на льготу

150 % прожиточного минимума:

плательщики налога, которые содержат ребёнка с инвалидностью (до 18 лет);

лица с инвалидностью I или II группы (включая инвалидность с детства).

200 % прожиточного минимума:

лица с инвалидностью I и II группы из числа участников боевых действий на территории других стран после Второй мировой войны.

Условия получения

НСЛ применяется к заработной плате (а также компенсациям и вознаграждениям, приравненным к ней), начисленной в течение отчётного месяца.

Месячный доход работника не должен превышать предельную сумму: прожиточный минимум для трудоспособного лица на 1 января отчётного года × 1,4 (результат округляется до ближайших 10 грн).

Как оформить

Чтобы получить льготу, работник должен подать работодателю:

заявление о применении НСЛ;

документы, подтверждающие право на льготу (пенсионное удостоверение, справку МСЭК, свидетельство о рождении ребёнка с инвалидностью, решение органа опеки, медицинское заключение Минздрава и т. п.).

