Особи з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковою пільгою — деталі

Податкова соціальна пільга дозволяє зменшити суму оподатковуваного доходу та знизити розмір ПДФО, що утримується із заробітної плати.

Державна податкова служба нагадує: громадяни з інвалідністю, а також батьки дітей з інвалідністю мають право на податкову соціальну пільгу (ПСП).

Вона дозволяє зменшити суму оподатковуваного доходу та знизити розмір податку на доходи фізичних осіб (стаття 169 Податкового кодексу України).

Хто має право на пільгу

150 % прожиткового мінімуму:

платники податку, які утримують дитину з інвалідністю (до 18 років);

особи з інвалідністю I або II групи (включно з інвалідністю з дитинства).

200 % прожиткового мінімуму:

особи з інвалідністю I та II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн після Другої світової війни.

Умови отримання

ПСП застосовується до заробітної плати (а також компенсацій та винагород, прирівняних до неї), нарахованої протягом звітного місяця.

Місячний дохід працівника не повинен перевищувати граничну суму: прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня звітного року × 1,4 (округлюється до найближчих 10 грн).

Як оформити

Щоб отримати пільгу, працівник повинен подати роботодавцю:

заяву про застосування ПСП;

документи, що підтверджують право на пільгу (пенсійне посвідчення, довідку МСЕК, свідоцтво про народження дитини з інвалідністю, рішення органу опіки, медичний висновок МОЗ тощо).

