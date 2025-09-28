Во время российской атаки на Киев одна женщина умерла от стресса в укрытии

В ОВА сообщили о 13 раненых и гибели 12-летней девочки в Киеве в результате российского обстрела.

Во время ночной атаки россиян на Киев погибли четыре человека, в том числе одна женщина умерла от стресса в укрытии, сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

«Самая большая и безвозвратная потеря — наши люди. Сегодня россияне ранили 13 киевлян, четверых — убили. Россияне убили 12-летнюю Александру, ученицу седьмого класса одной из школ Соломенского района. Россияне убили наших людей в Институте кардиологии — тех, кто помогал и нуждался в помощи. Кроме этого, одна женщина не выдержала стресса, умерла в укрытии», — заявил Ткаченко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 28 сентября РФ обстреляла Киев. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах. Также РФ нанесла удар по Институту кардиологии в Киеве.

Кроме того, российская ракета пробила крышу посольства Польши в Киеве. Добавим, что российский обстрел повредил парковку Представительства ЕС в Киеве

