Під час російської атаки на Київ одна жінка померла від стресу в укритті

В ОВА повідомили про 13 поранених і загибель 12-річної дівчинки в Києві внаслідок російського обстрілу.

Під час нічної атаки росіян на Київ загинули четверо людей, зокрема одна жінка померла від стресу в укритті, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

«Найбільша і безповоротна втрата - наші люди. Сьогодні росіяни поранили 13 киян, чотирьох - вбили. росіяни вбили 12-річну Олександру, ученицю сьомого класу однієї зі шкіл Соломʼянського району. росіяни вбили наших людей в Інституті кардіології - тих, хто допомагав та потребував допомоги. Крім цього, одна жінка не витримала стресу, померла в укритті», — заявив Ткаченко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в ніч на 28 вересня РФ обстріляла Київ. Пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах. Також РФ вдарила по Інституту кардіології в Києві.

Крім того, російська ракета пробила дах посольства Польщі в Києві. Додамо, що російський обстріл пошкодив парковку Представництва ЄС у Києві.

