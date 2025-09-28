Практика судів
  1. В Україні

Під час російської атаки на Київ одна жінка померла від стресу в укритті

20:31, 28 вересня 2025
В ОВА повідомили про 13 поранених і загибель 12-річної дівчинки в Києві внаслідок російського обстрілу.
Під час російської атаки на Київ одна жінка померла від стресу в укритті
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час нічної атаки росіян на Київ загинули четверо людей, зокрема одна жінка померла від стресу в укритті, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

«Найбільша і безповоротна втрата - наші люди. Сьогодні росіяни поранили 13 киян, чотирьох - вбили. росіяни вбили 12-річну Олександру, ученицю сьомого класу однієї зі шкіл Соломʼянського району. росіяни вбили наших людей в Інституті кардіології - тих, хто допомагав та потребував допомоги. Крім цього, одна жінка не витримала стресу, померла в укритті», — заявив Ткаченко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в ніч на 28 вересня РФ обстріляла Київ. Пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах. Також РФ вдарила по Інституту кардіології в Києві.

Крім того, російська ракета пробила дах посольства Польщі в Києві. Додамо, що російський обстріл пошкодив парковку Представництва ЄС у Києві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Київ обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя не втрачає оптимізму, що завершить розпочатий у січні 2024 року конкурс на нового голову ДСА

На посаду голови Державної судової адміністрації претендує також колишня заступниця міністра юстиції з питань пенітенціарної сфери Олена Висоцька та екс-начальник Департаменту захисту інвестицій Офісу Генпрокурора Олексій Бонюк.

Уряд взявся аналізувати, що виконано з переліку завдань Дорожньої карти з верховенства права у сфері судової реформи – які заходи лишаються у «підвішеному» стані

Строк для затвердження базового документу, визначеного Дорожньою картою – Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2025-2029 роки, був встановлений на ІІ квартал 2025 року.

Начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження посадовців місцевого самоврядування – зміни до закону про воєнний стан

Віталій Безгін разом із колегами пропонує внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, за якими начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження чи звільняти посадових осіб місцевого самоврядування.

е-ТЦК, е-кабінет бізнесу для обліку військовозобов’язаних та Космічні сили – що Кабмін пропонує у своїй програмі щодо мобілізації та оборони

Уряд планує змінити порядок бронювання та положення про ВЛК, а також запровадити електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних.

У державних службовців будуть цифрові посвідчення – програма діяльності Кабміну

Про запуск посвідчень у Дії для держслужбовців і навіть про можливість поставити чиновникам оцінку в Дії у Мінцифри розповідали ще у грудні 2023 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду