Дональд Трамп любит победителей, поэтому он встал на сторону Украины, — Радослав Сикорский

12:48, 29 сентября 2025
Радослав Сикорский считает, что война в Украине, скорее всего, закончится как Первая мировая.
Фото: cnn.com
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент США Дональд Трамп любит победителей, поэтому он встал на сторону Украины. По его словам, Путин прекратит войну против Украины лишь тогда, когда осознает, что не способен ее выиграть. Об этом он сказал в интервью CNN.

«Я думаю, что президент Трамп видит то, что видим мы, а именно, что российское наступление угасает», — прокомментировал Сикорский смену позиции Трампа по Украине.

Глава МИД Польши подчеркнул, что размер территории РФ играет ей во вред, поскольку она не может обеспечить противовоздушную защиту всех своих объектов.

«Украина уже атаковала около половины российских нефтеперерабатывающих заводов, а это значит, что военной машине труднее атаковать Украину. А президент Трамп, как известно, любит поддерживать победителей», — добавил министр иностранных дел Польши.

Он выразил надежду, что США введут санкции против России и усилят давление на ее экономику.

«Путин прекратит эту войну только тогда, когда поймет, что не может победить. Для того чтобы он пришел к такому выводу, должно быть больше давления на российскую экономику и больше помощи украинцам», — оценил Сикорский.

По мнению польского министра, нынешняя война, скорее всего, закончится как Первая мировая  «Когда та или иная сторона исчерпает запасы, необходимые для ее продолжения».

Сикорский подчеркнул, что Путин начал войну с крайне оптимистичными предположениями.

«Он считал, что в Киеве произойдет переворот, что все продлится три дня, что украинцы встретят их с распростертыми объятиями, так как якобы являются лишь „потерянными русскими“. Все эти расчеты оказались ошибочными. Теперь он увяз в войне, которая уничтожает будущее России и уже привела к миллиону погибших и раненых», — сказал он.

Отметим, что Украина наносит удары по территории РФ, в частности вглубь страны. В августе Президент Владимир Зеленский сообщал, что для нанесения дальнобойных ударов по территории России ВСУ используют вооружение отечественного производства и не согласовывают цели с американской стороной.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что Украина способна при поддержке ЕС победить и вернуть все территории.

При этом Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп верит в способность Украины вернуть все свои территории и может стать «гейм-чейнджером» в мировой политике.

Также специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории РФ. 

