Дональд Трамп любить переможців, тому він став на бік України, — Радослав Сікорський

Радослав Сікорський вважає, що війна в Україні, швидше за все, закінчиться як Перша світова.

Фото: cnn.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що президент США Дональд Трамп любить переможців, тому він став на бік України. За його словами, Путін припинить війну проти України лише тоді, коли усвідомить, що не здатен її виграти. Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

«Я думаю, що президент Трамп бачить те, що бачимо ми, а саме, що російський наступ згасає», прокоментував Сікорський зміну позиції Трампа щодо України.

Очільник МЗС Польщі підкреслив, що розмір території РФ грає їй на шкоду, оскільки вона не може гарантувати протиповітряний захист усіх своїх об'єктів.

«Україна вже атакувала близько половини російських нафтопереробних заводів, а це означає, що військовій машині важче атакувати Україну. А президент Трамп, як відомо, любить підтримувати переможців», – додав міністр закордонних справ Польщі.

Він сподівається, що США запровадять санкції проти Росії та посилять тиск на її економіку.

«Путін припинить цю війну лише тоді, коли зрозуміє, що не може перемогти. Для того, щоб він прийшов до цього висновку, має бути більше тиску на російську економіку і більше допомоги українцям», – оцінив Сікорський.

На думку польського міністра, нинішня війна, швидше за все, закінчиться як Перша світова — «Коли та чи інша сторона вичерпає запаси, необхідні для її продовження».

Сікорський підкреслив, що Путін почав війну з дуже оптимістичними припущеннями.

«Він вважав, що в Києві станеться переворот, що все триватиме три дні, що українці зустрінуть їх з відкритими обіймами, бо нібито є лише «загубленими росіянами». Усі ці розрахунки виявилися хибними. Тепер він загруз у війні, яка знищує майбутнє Росії та вже призвела до мільйона загиблих і поранених», – сказав він.

Зазначимо, що Україна завдає ударів по території РФ, зокрема вглиб країни. У серпні Президент Володимир Зеленський повідомляв, що для завдання далекобійних ударів по території Росії ЗСУ використовують озброєння вітчизняного виробництва і не узгоджують цілі з американською стороною.

Нвгадаємо, що Дональд Трамп заявив, що Україна здатна за підтримки ЄС перемогти і повернути всі території.

Володимир Зеленський також зазначив, що лідер США Дональд Трамп вірить у здатність України повернути всі свої території й може стати «гейм-чейнджером» у світовій політиці.

Також спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп дозволив Україні завдавати далекобійні удари по території РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.