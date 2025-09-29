В Кагарлыке депутат в нетрезвом состоянии сбил 16-летнего мотоциклиста: дело направлено в суд

В Киевской области депутата будут судить по ДТП в состоянии опьянения, в результате которого пострадал несовершеннолетний мотоциклист.

В Киевской области будут судить депутата одного из местных советов Обуховского района. Его обвиняют в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого 16-летний парень получил телесные повреждения средней тяжести. Об этом сообщает областная прокуратура.

Событие произошло 27 июля этого года в городе Кагарлык.

Установлено, что депутат, управляя автомобилем в состоянии опьянения, не был внимателен за рулем и не следил за дорожной обстановкой.

Мужчина не снизил скорость и не объехал безопасно мотоцикл, которым управлял несовершеннолетний. Тот ехал впереди в попутном направлении, включил сигнал поворота и остановился на перекрестке, чтобы пропустить встречный транспорт.

В результате депутат допустил столкновение с правой стороны мотоцикла.

По результатам подготовительного заседания суд назначил рассмотрение дела по существу и избрал для обвиняемого меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

В случае доказательства вины в суде обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет.

