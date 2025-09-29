Практика судів
У Кагарлику депутат напідпитку збив 16-річного мотоцикліста: справу скеровано до суду

21:06, 29 вересня 2025
На Київщині депутата судитимуть за ДТП у стані сп’яніння, внаслідок якого постраждав неповнолітній мотоцикліст.
На Київщині судитимуть депутата однієї з місцевих рад Обухівського району. Його обвинувачують у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої 16-річний хлопець отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Подія сталася 27 липня цього року у місті Кагарлик.

Встановлено, що депутат, керуючи автомобілем у стані сп’яніння, не був уважним за кермом та не стежив за дорожньою обстановкою.

Чоловік не зменшив швидкість та не об’їхав безпечно мотоцикл, яким керував неповнолітній. Той їхав попереду в попутному напрямку, вмикнув сигнал повороту та зупинився на перехресті, щоб пропустити зустрічний транспорт.

У результаті депутат допустив зіткнення з правого боку мотоцикла.

За результатами підготовчого засідання суд призначив розгляд справи по суті та обрав для обвинуваченого запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

У разі доведення вини в суді обвинуваченому загрожує до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 5 років.

