В Украине 1 октября откроют прием заявок на компенсацию расходов аграриям

С 1 октября стартует программа возмещения до 25% расходов на животноводческие объекты

С 1 по 20 октября 2025 года в Государственном аграрном реестре начнется прием заявок на частичную компенсацию расходов на строительство или реконструкцию животноводческих ферм, доильных залов и объектов переработки побочных продуктов в скотоводстве II и III категорий, сообщило Минагрополитики.

Программа предусматривает возмещение до 25% расходов для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, работающих в скотоводстве, за объекты, строительство или реконструкция которых начались после 24 февраля 2022 года и завершились с 1 января по 30 сентября 2025 года. Поддержка предоставляется в соответствии с постановлением Кабмина от 6 августа 2025 года № 950.

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте www.dar.gov.ua, открыть программу поддержки в разделе «Доступные программы» и заполнить анкету.

