В Україні 1 жовтня відкриють прийом заявок на компенсацію витрат аграріям

З 1 жовтня стартує програма відшкодування до 25% витрат на тваринницькі об’єкти.

З 1 до 20 жовтня 2025 року в Державному аграрному реєстрі розпочнеться прийом заявок на часткову компенсацію витрат на будівництво або реконструкцію тваринницьких ферм, доїльних залів та об’єктів переробки побічних продуктів у скотарстві ІІ та ІІІ категорій, повідомило Мінагрополітики.

Програма передбачає відшкодування до 25% витрат для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, які працюють у скотарстві, за об’єкти, будівництво чи реконструкція яких почалися після 24 лютого 2022 року та завершилися з 1 січня до 30 вересня 2025 року. Підтримка надається відповідно до постанови Кабміну від 6 серпня 2025 року № 950.

Для подання заявки необхідно зареєструватися або увійти в особистий кабінет на сайті www.dar.gov.ua, відкрити програму підтримки в розділі «Доступні програми» та заповнити анкету.

