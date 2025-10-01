Зеленский присвоил генеральские звания руководителям ГСЧС и полиции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении специальных званий двум руководителям силовых структур.
Согласно указу №736/2025, генерал-майору службы гражданской защиты Андрею Данику, главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, присвоено звание генерал-лейтенанта службы гражданской защиты.
Указом №735/2025 полковнику полиции Сергею Махну, начальнику Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, присвоено звание генерала полиции третьего ранга.
