Зеленский присвоил генеральские звания руководителям ГСЧС и полиции

Два указа касаются повышения Андрея Даника и Сергея Махно.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении специальных званий двум руководителям силовых структур.

Согласно указу №736/2025, генерал-майору службы гражданской защиты Андрею Данику, главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, присвоено звание генерал-лейтенанта службы гражданской защиты.

Указом №735/2025 полковнику полиции Сергею Махну, начальнику Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, присвоено звание генерала полиции третьего ранга.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.