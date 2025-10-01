Зеленський присвоїв генеральські звання керівникам ДСНС і поліції

Два укази стосуються підвищення Андрія Даника та Сергія Махна.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння спеціальних звань двом керівникам силових структур.

Згідно з указом №736/2025, генерал-майору служби цивільного захисту Андрію Данику, голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій, присвоєно звання генерал-лейтенанта служби цивільного захисту.

Указом №735/2025 полковнику поліції Сергію Махну, начальнику Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, присвоєно звання генерала поліції третього рангу.

