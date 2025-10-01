Практика судов
Ральцев стал бригадным генералом, а Шаповалов — генерал-майором — Зеленский подписал укази

18:39, 1 октября 2025
Зеленский подписал укази о присвоении военных званий: Ральцев стал бригадным генералом, Шаповалов — генерал-майором.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал укази о присвоении военных званий.

Согласно указу №717/2025, воинское звание генерал-майора присвоено бригадному генералу Геннадию Шаповалову, командующему Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Указом №718/2025 бригадным генералом стал полковник Юрий Ральцев, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Напоминаем, что Президент Украины Владимир Зеленский присвоил командиру третьего армейского корпуса полковнику Андрею Белецкому звание бригадного генерала — указ №737/2025.

ВСУ указ Владимир Зеленский

