Ральцев став бригадним генералом, а Шаповалов – генерал-майором – Зеленський підписав укази

Зеленський підписав укази про присвоєння військових звань: Ральцев став бригадним генералом, Шаповалов — генерал-майором.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння військових звань.

Згідно з указом №717/2025, військове звання генерал-майора присвоєно бригадному генералу Геннадію Шаповалову, командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Указом №718/2025 бригадним генералом став полковник Юрій Ральцев, заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський присвоїв командиру третього армійського корпусу полковнику Андрію Білецькому звання бригадного генерала – указ №737/2025.

