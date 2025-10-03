Из-за обстрелов Полтавы часть школ перешла на дистанционное обучение

Некоторые школы Полтавской общины перешли на дистанционное обучение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за массированного ракетного удара по Полтавской области, который произошел в ночь на пятницу, 3 октября, несколько школ в Полтавской общине временно перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова.

По ее словам, в результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома. К счастью, информации о пострадавших пока нет.

Некоторые школы перешли на дистанционное обучение, при этом Ямщикова подчеркнула, что обстрел не повредил ни одной школы в общине и ни одна из них не обесточена.

Все необходимые службы ликвидируют и фиксируют последствия обстрела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.