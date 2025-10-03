Практика судів
  1. В Україні

Через обстріли Полтави частина шкіл перейшла на дистанційне навчання

10:23, 3 жовтня 2025
Деякі школи Полтавської громади перейшли на дистанційне навчання.
Через обстріли Полтави частина шкіл перейшла на дистанційне навчання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через масований ракетний удар по Полтавській області, що стався в ніч на п’ятницю, 3 жовтня, кілька шкіл у Полтавській громаді тимчасово перейшли на дистанційне навчання. Про це повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.

За її словами, внаслідок атаки було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема житлові будинки. На щастя, інформації про постраждалих наразі немає.

Деякі школи перейшли на дистанційне навчання, при цьому Ямщикова наголосила, що обстріл не пошкодив жодної школи у громаді також жодна з них не знеструмлена.

Нині всі необхідні служби ліквідовують та фіксують наслідки обстрілу. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Полтава навчання школа обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кандидати на голову ДСА будуть складати тести 15 жовтня

19 кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації мають відповісти протягом 40 хвилин на 40 тестових завдань.

Верховний Суд висловився щодо допустимості доказів, отриманих у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави

У касаційній скарзі захисник зазначав, що матеріали цивільної справи про визнання необґрунтованими активів та стягнення їх у дохід держави є недопустимим доказом, адже фактично такий доказ отримали детективи НАБУ до внесення відомостей до ЄРДР.

Пляшка віскі та $30 тисяч для керівництва Державної судової адміністрації – новий корупційний скандал навколо ДСА

Вищий антикорупційний суд засудив до 5 років позбавлення волі умовно колишнього керівника Служби судової охорони, який визнав провину.

Додаткова потреба на Український культурний фонд — 589 млн грн, на підтримку кіно — 1,32 млрд — комітет склав пропозиції до проекту бюджету

66,4 млн грн потрібні додатково на заходи культурної дипломатії, 64,4 млн грн – для Українського інституту національної пам’яті і 22 млн грн – для секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови.

У новій програмі МВФ будуть структурні маяки щодо правових реформ — Роксолана Підласа

МВФ підготує нову програму для України, в якій також будуть вимоги стосовно реформ в сфері судової влади та антикорупції.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду