Через обстріли Полтави частина шкіл перейшла на дистанційне навчання

Деякі школи Полтавської громади перейшли на дистанційне навчання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через масований ракетний удар по Полтавській області, що стався в ніч на п’ятницю, 3 жовтня, кілька шкіл у Полтавській громаді тимчасово перейшли на дистанційне навчання. Про це повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.

За її словами, внаслідок атаки було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема житлові будинки. На щастя, інформації про постраждалих наразі немає.

Деякі школи перейшли на дистанційне навчання, при цьому Ямщикова наголосила, що обстріл не пошкодив жодної школи у громаді також жодна з них не знеструмлена.

Нині всі необхідні служби ліквідовують та фіксують наслідки обстрілу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.