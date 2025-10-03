Практика судов
В Ивано-Франковской области лесничий устроил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, фото

13:16, 3 октября 2025
В Ивано-Франковской области ГБР задержало лесничего за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
В Ивано-Франковской области лесничий устроил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения
На Прикарпатье произошла смертельная дорожно-транспортная авария с участием лесничего Яловичорского лесничества. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как указано в сообщении ГБР, по предварительным данным, 1 октября около 19:00, находясь за рулем Toyota Land Cruiser в состоянии алкогольного опьянения, он не соблюдал безопасную скорость и столкнулся с Volkswagen Passat, водитель которого совершал поворот на второстепенную дорогу.

В результате аварии 54-летний водитель Volkswagen погиб на месте.

Следователи ГБР осмотрели место происшествия, изъяли транспортные средства для экспертиз и взяли образцы крови у лесничего. Экспертиза подтвердила, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Лесничему сообщено о подозрении, суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

