На Івано-Франківщині лісничий влаштував смертельну ДТП у стані алкогольного сп’яніння, фото

На Івано-Франківщині ДБР затримало лісничого за смертельну ДТП у стані сп’яніння.

На Прикарпатті сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю лісничого Яловичорського лісництва. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Як5 вказано у повідомленні ДБР, за попередніми даними, 1 жовтня близько 19:00, перебуваючи за кермом Toyota Land Cruiser у стані алкогольного сп’яніння, він не дотримався безпечної швидкості і зіткнувся з Volkswagen Passat, водій якого здійснював поворот на другорядну дорогу.

У результаті аварії 54-річний водій Volkswagen загинув на місці.

Слідчі ДБР оглянули місце події, вилучили транспортні засоби для експертиз та відібрали зразки крові у лісничого. Експертиза підтвердила, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель людини). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Лісничому повідомлено про підозру, суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

