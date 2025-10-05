УЗ открывает железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом

Ежедневный поезд Киев–Бухарест будет курсировать с 10 октября.

С 10 октября Укрзализныця запускает ежедневный поезд №99/100 Киев-Бухарест, который соединит столицы Украины и Румынии. Маршрут будет пролегать через Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский, Велчинец (Молдова), Унгени (Молдова) и Яссы (Румыния). Город Яссы, благодаря наличию международного аэропорта, является важным логистическим центром для украинцев, путешествующих в страны ЕС.

«Каждый новый международный маршрут — это не только удобство для пассажиров, но и интеграция Украины в европейское транспортное пространство. Недавно мы открыли первую евроколейку, которая напрямую соединила Ужгород и три европейские столицы. Уже работаем над ее расширением в нескольких направлениях — в частности, в Закарпатье и Волыни. Украина должна стать частью общеевропейских транспортных коридоров TEN-T, которые формируют будущую логистику Европы», — заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Поезд будет отправляться из Киева в 06:30 и прибывать на центральный вокзал Бухареста Gara de Nord в 06:47 следующего дня. С этого вокзала пассажиры смогут добраться до аэропорта на скоростных электричках. В обратном направлении поезд будет отправляться из Бухареста (Gara de Nord) в 19:10 и прибывать в Киев в 19:41 следующего дня.

