Практика судов
  1. В Украине

УЗ открывает железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом

12:05, 5 октября 2025
Ежедневный поезд Киев–Бухарест будет курсировать с 10 октября.
УЗ открывает железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 10 октября Укрзализныця запускает ежедневный поезд №99/100 Киев-Бухарест, который соединит столицы Украины и Румынии. Маршрут будет пролегать через Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский, Велчинец (Молдова), Унгени (Молдова) и Яссы (Румыния). Город Яссы, благодаря наличию международного аэропорта, является важным логистическим центром для украинцев, путешествующих в страны ЕС.

«Каждый новый международный маршрут — это не только удобство для пассажиров, но и интеграция Украины в европейское транспортное пространство. Недавно мы открыли первую евроколейку, которая напрямую соединила Ужгород и три европейские столицы. Уже работаем над ее расширением в нескольких направлениях — в частности, в Закарпатье и Волыни. Украина должна стать частью общеевропейских транспортных коридоров TEN-T, которые формируют будущую логистику Европы», — заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Поезд будет отправляться из Киева в 06:30 и прибывать на центральный вокзал Бухареста Gara de Nord в 06:47 следующего дня. С этого вокзала пассажиры смогут добраться до аэропорта на скоростных электричках. В обратном направлении поезд будет отправляться из Бухареста (Gara de Nord) в 19:10 и прибывать в Киев в 19:41 следующего дня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Румыния Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва