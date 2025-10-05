Практика судів
УЗ відкриває залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом

12:05, 5 жовтня 2025
Щоденний поїзд Київ–Бухарест курсуватиме з 10 жовтня.
З 10 жовтня Укрзалізниця запускає щоденний поїзд №99/100 Київ-Бухарест, який з’єднає столиці України та Румунії. Маршрут пролягатиме через Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський, Велчинець (Молдова), Унгени (Молдова) та Ясси (Румунія). Місто Ясси, завдяки наявності міжнародного аеропорту, є важливим логістичним центром для українців, які подорожують до країн ЄС.

«Кожен новий міжнародний маршрут — це не лише про зручність для пасажирів, а й про інтеграцію України в європейський транспортний простір. Нещодавно ми відкрили першу євроколію, що напряму з'єднала Ужгород та три європейські столиці. Уже працюємо над її розширенням у кількох напрямках — зокрема на Закарпатті та Волині. Україна має стати частиною загальноєвропейських транспортних коридорів TEN-T, які формують майбутню логістику Європи», — заявив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 06:30 і прибуватиме на центральний вокзал Бухареста Gara de Nord о 06:47 наступного дня. З цього вокзалу пасажири матимуть змогу дістатися до аеропорту швидкісними електричками. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Бухареста (Gara de Nord) о 19:10 і прибуватиме до Києва о 19:41 наступного дня.

