С 1 января органы власти обяжут предлагать рабочие места для лиц с инвалидностью — вступит в силу новый закон

С 1 января вступит в силу закон, усиливающий права людей с инвалидностью на труд

С началом нового года в Украине заработает евроинтеграционный Закон №4219-IX, который гарантирует защиту права людей с инвалидностью на труд и расширяет их возможности на рынке труда.

Документ имплементирует положения пунктов g) и i) статьи 27 «Труд и занятость» Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью.

Согласно закону:

органы государственной власти и местного самоуправления теперь входят в перечень работодателей, обязанных предлагать рабочие места для людей с инвалидностью;

вводятся государственные стандарты обустройства рабочих мест и требование обеспечивать их разумным приспособлением для работников с инвалидностью;

вводится специальный взнос на поддержку трудоустройства людей с инвалидностью.

В Верховной Раде отмечают, что принятый закон существенно расширяет возможности для людей с инвалидностью в трудоустройстве, а также усиливает роль общественных объединений людей с инвалидностью в реализации политики инклюзии и адаптации рабочего пространства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для работодателей предлагают ввести квоту на трудоустройство участников боевых действий. В случае невыполнения работодателем в течение года квоты на трудоустройство УБД с него предлагается взимать штраф за каждого нетрудоустроенного гражданина в двойном размере минимальной заработной платы. Соответствующий законопроект №13180 зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Олег Кулинич, Андрей Кит, Владимир Арешонков и другие.

В свою очередь, глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев внес альтернативный законопроект №13180-1. Как он отмечает, основной законопроект предусматривает введение квоты трудоустройства участников боевых действий и взыскание штрафов за невыполнение установленной квоты. При этом предложенная основным законопроектом модель основывается на существующем механизме трудоустройства для людей с инвалидностью. Однако действующий механизм поддержки трудоустройства людей с инвалидностью будет существенно обновлен в результате принятого Закона от 15 января 2025 года №4219-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права людей с инвалидностью на труд», которым предусматривается введение уплаты целевого взноса вместо административно-хозяйственных санкций за невыполнение норматива трудоустройства. Поэтому для создания благоприятной среды с целью трудоустройства участников боевых действий также целесообразно взять за основу более прогрессивную модель — именно взимание взносов за невыполнение нормативов, а не наложение штрафов.

