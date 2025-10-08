Практика судов
  1. В Украине

С 1 января органы власти обяжут предлагать рабочие места для лиц с инвалидностью — вступит в силу новый закон

18:21, 8 октября 2025
С 1 января вступит в силу закон, усиливающий права людей с инвалидностью на труд
С 1 января органы власти обяжут предлагать рабочие места для лиц с инвалидностью — вступит в силу новый закон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С началом нового года в Украине заработает евроинтеграционный Закон №4219-IX, который гарантирует защиту права людей с инвалидностью на труд и расширяет их возможности на рынке труда.

Документ имплементирует положения пунктов g) и i) статьи 27 «Труд и занятость» Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью.

Согласно закону:

  • органы государственной власти и местного самоуправления теперь входят в перечень работодателей, обязанных предлагать рабочие места для людей с инвалидностью;
  • вводятся государственные стандарты обустройства рабочих мест и требование обеспечивать их разумным приспособлением для работников с инвалидностью;
  • вводится специальный взнос на поддержку трудоустройства людей с инвалидностью.

В Верховной Раде отмечают, что принятый закон существенно расширяет возможности для людей с инвалидностью в трудоустройстве, а также усиливает роль общественных объединений людей с инвалидностью в реализации политики инклюзии и адаптации рабочего пространства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для работодателей предлагают ввести квоту на трудоустройство участников боевых действий. В случае невыполнения работодателем в течение года квоты на трудоустройство УБД с него предлагается взимать штраф за каждого нетрудоустроенного гражданина в двойном размере минимальной заработной платы. Соответствующий законопроект №13180 зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Олег Кулинич, Андрей Кит, Владимир Арешонков и другие.

В свою очередь, глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев внес альтернативный законопроект №13180-1. Как он отмечает, основной законопроект предусматривает введение квоты трудоустройства участников боевых действий и взыскание штрафов за невыполнение установленной квоты. При этом предложенная основным законопроектом модель основывается на существующем механизме трудоустройства для людей с инвалидностью. Однако действующий механизм поддержки трудоустройства людей с инвалидностью будет существенно обновлен в результате принятого Закона от 15 января 2025 года №4219-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права людей с инвалидностью на труд», которым предусматривается введение уплаты целевого взноса вместо административно-хозяйственных санкций за невыполнение норматива трудоустройства. Поэтому для создания благоприятной среды с целью трудоустройства участников боевых действий также целесообразно взять за основу более прогрессивную модель — именно взимание взносов за невыполнение нормативов, а не наложение штрафов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

закон органы государственной власти инвалидность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин сформирует список государств, с которыми будет разрешено множественное гражданство, исходя из уровня их поддержки Украины

То, какие государства попадут в список «разрешенных» стран, с которыми можно иметь множественное гражданство, будет зависеть от того, насколько сильно эти страны поддерживают Украину.

САП сообщила о подозрении судье в отставке Александру Редько, которого разоблачили адвокат и гражданин после утверждения ВАКС соглашения о признании ими виновности

В августе ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с адвокатом Сергеем Притулой и гражданином Петром Лемешко в предоставлении неправомерной выгоды судье из Днепропетровской области Александру Редько за закрытие дела об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Европейская комиссия впервые разрешила использовать помощь ЕС на финансирование зарплат военнослужащих – Роксолана Пидласа

Украина наконец получила от Еврокомиссии разрешение на финансирование денежных выплат военнослужащим из предоставленных ЕС средств.

«Совещательная группа экспертов превратилась в небожителей, которые считают, что они решают все, а Верховная Рада – ничего» – Вениславский

В Верховной Раде раскритиковали поведение Совещательной группы экспертов, которая проводит отбор судей Конституционного суда.

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс, вызвавшие дискуссию относительно вырубки лесов для размещения объектов промышленности

Ко второму чтению законопроектом предлагалось упростить строительство объектов энергетики и промышленности, разрешив их возведение на землях лесохозяйственного назначения, а также упростить предоставление земли под дипломатические представительства иностранных государств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області