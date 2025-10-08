З 1 січня органи влади зобов’яжуть пропонувати робочі місця для осіб з інвалідністю — набуде чинності новий закон

З 1 січня набуде чинності закон, що посилює права осіб з інвалідністю на працю

Із початком нового року в Україні запрацює євроінтеграційний Закон №4219-IX, який гарантує захист права осіб з інвалідністю на працю та розширює їхні можливості на ринку праці.

Документ імплементує положення пунктів g) та і) статті 27 «Праця та зайнятість» Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Згідно із законом:

органи державної влади та місцевого самоврядування тепер входять до переліку роботодавців, які зобов’язані пропонувати робочі місця для осіб з інвалідністю;

запроваджуються державні стандарти облаштування робочих місць та вимога забезпечувати їх розумним пристосуванням для працівників з інвалідністю;

вводиться спеціальний внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

У Верховній Раді зазначають, що ухвалений закон суттєво розширює можливості для осіб з інвалідністю в працевлаштуванні, а також посилює роль громадських об’єднань осіб з інвалідністю у реалізації політики інклюзії та адаптації робочого середовища.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», для роботодавців пропонують запровадити квоту на працевлаштування учасників бойових дій. У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування УБД з нього пропонується стягувати штраф за кожного непрацевлаштованого громадянина у двократному розмірі мінімальної зарплати. Відповідний законопроект 13180 зареєструвала група народних депутатів, серед яких Олег Кулініч, Андрій Кіт, Володимир Арешонков та інші.

В свою чергу, голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев вніс альтернативний законопроект 13180-1. Як він зазначає, основний законопроект передбачає запровадження квоти працевлаштування учасників бойових дій та стягнення штрафів за невиконання встановленої квоти. При цьому запропонована основним законопроектом модель базується на існуючому механізмі працевлаштування для осіб з інвалідністю. Однак чинний механізм підтримки працевлаштування осіб з інвалідністю буде суттєво оновлено внаслідок прийнятого Закону від 15 січня 2025 року 4219-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю», яким передбачається запровадження сплати цільового внеску замість адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу працевлаштування. Тому для створення сприятливого середовища з метою працевлаштування учасників бойових дій також доцільно взяти за основу більш прогресивну модель, а саме справляння внесків за невиконання нормативів, а не стягнення штрафів.

