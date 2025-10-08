Практика судів
  1. В Україні

З 1 січня органи влади зобов’яжуть пропонувати робочі місця для осіб з інвалідністю — набуде чинності новий закон

18:21, 8 жовтня 2025
З 1 січня набуде чинності закон, що посилює права осіб з інвалідністю на працю
З 1 січня органи влади зобов’яжуть пропонувати робочі місця для осіб з інвалідністю — набуде чинності новий закон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із початком нового року в Україні запрацює євроінтеграційний Закон №4219-IX, який гарантує захист права осіб з інвалідністю на працю та розширює їхні можливості на ринку праці.

Документ імплементує положення пунктів g) та і) статті 27 «Праця та зайнятість» Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Згідно із законом:

  • органи державної влади та місцевого самоврядування тепер входять до переліку роботодавців, які зобов’язані пропонувати робочі місця для осіб з інвалідністю;
  • запроваджуються державні стандарти облаштування робочих місць та вимога забезпечувати їх розумним пристосуванням для працівників з інвалідністю;
  • вводиться спеціальний внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

У Верховній Раді зазначають, що ухвалений закон суттєво розширює можливості для осіб з інвалідністю в працевлаштуванні, а також посилює роль громадських об’єднань осіб з інвалідністю у реалізації політики інклюзії та адаптації робочого середовища.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», для роботодавців пропонують запровадити квоту на працевлаштування учасників бойових дій. У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування УБД з нього пропонується стягувати штраф за кожного непрацевлаштованого громадянина у двократному розмірі мінімальної зарплати. Відповідний законопроект 13180 зареєструвала група народних депутатів, серед яких Олег Кулініч, Андрій Кіт, Володимир Арешонков та інші.

В свою чергу, голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев вніс альтернативний законопроект 13180-1. Як він зазначає, основний законопроект передбачає запровадження квоти працевлаштування учасників бойових дій та стягнення штрафів за невиконання встановленої квоти. При цьому запропонована основним законопроектом модель базується на існуючому механізмі працевлаштування для осіб з інвалідністю. Однак чинний механізм підтримки працевлаштування осіб з інвалідністю буде суттєво оновлено внаслідок прийнятого Закону від 15 січня 2025 року 4219-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю», яким передбачається запровадження сплати цільового внеску замість адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу працевлаштування. Тому для створення сприятливого середовища з метою працевлаштування учасників бойових дій також доцільно взяти за основу більш прогресивну модель, а саме справляння внесків за невиконання нормативів, а не стягнення штрафів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон органи державної влади інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
САП повідомила про підозру судді у відставці Олександру Редьку, якого викрили адвокат та громадянин після затвердження ВАКС угоди про визнання ними винуватості

У серпні ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості укладену з адвокатом Сергієм Притулою та громадянином Петром Лемешком в наданні неправомірної вигоди судді з Дніпропетровської області Олександру Редьку за закриття справи про керування авто у стані сп’яніння.

Європейська комісія вперше дозволила використати допомогу ЄС на фінансування зарплат військовослужбовців – Роксолана Підласа

Україна нарешті отримала від Єврокомісії дозвіл на фінансування грошових виплат військовослужбовцям з наданих ЄС коштів.

«Дорадча група експертів перетворилася на небожителів, які вважають, що вони вирішують все, а Верховна Рада – нічого» – Веніславський

У Верховній Раді розкритикували поведінку Дорадчої групи експертів, яка здійснює відбір суддів Конституційного Суду.

Верховна Рада прийняла зміни до Земельного кодексу, які викликали дискусію щодо вирубки лісів для розміщення об’єктів промисловості

Законопроектом до другого читання пропонувалося спростити будівництво об'єктів енергетики та промисловості, дозволивши їх будівництво на землях лісогосподарського призначення, а також спростити надання землі під дипломатичні представництва іноземних держав.

Членами Вищої ради правосуддя призначені адвокат і науковець Віталій Махінчук та детектив НАБУ Максим Сав’юк

Володимир Зеленський призначив членів Вищої ради правосуддя по квоті Президента.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя