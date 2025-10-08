Правительство возьмет на учет пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Как указано, изменение места жительства в пределах зон отселения не лишает права на пенсионные доплаты, если промежуток между регистрациями не превышает 6 месяцев.

Кабинет Министров утвердил постановление об экспериментальном проекте по внесению в реестры территориальных общин данных о периодах и месте проживания лиц, имеющих статус пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Как сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, цель инициативы — внести в реестры территориальных общин сведения о месте проживания лиц, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы и проживали в зонах безусловного или гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993 года.

Основные положения проекта:

координаторами определены Министерство социальной политики, семьи и единства и Министерство внутренних дел;

участниками станут военные (государственные) администрации восьми областей — Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Сумской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской;

полученные данные будут передаваться в информационную систему Государственной миграционной службы;

изменение места проживания в пределах зон отселения не будет влиять на право на пенсионные доплаты, если промежуток между регистрациями не превышает шести месяцев.

Зачем это нужно:

Как отмечает депутат, постановление направлено на восстановление учета пострадавших граждан, актуализацию их социальных прав и упрощение доступа к государственной помощи. Сам проект реализуется с целью создания современного цифрового механизма, который позволит точно и справедливо идентифицировать лиц, пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы.

«Сейчас основная задача — создать комиссии при областях для максимально быстрой верификации граждан», — отметила Василевская-Смаглюк.

