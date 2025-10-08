Практика судів
  1. В Україні

Уряд візьме на облік постраждалих від Чорнобильської катастрофи

21:17, 8 жовтня 2025
Як вказано, зміна місця проживання в межах зон відселення не позбавлятиме права на пенсійні доплати, якщо проміжок між реєстраціями не перевищує 6 місяців.
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про експериментальний проект щодо внесення до реєстрів територіальних громад даних про періоди та місце проживання осіб, які мають статус постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи.

Як повідомила народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк, мета ініціативи — внести до реєстрів територіальних громад відомості про місце проживання осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживали у зонах безумовного або гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року чи у період до 1 січня 1993 року.

Основні положення проекту:

  • координаторами визначено Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності та Міністерство внутрішніх справ;
    • учасниками стануть військові (державні) адміністрації восьми областей — Волинської, Житомирської, Київської, Рівненської, Сумської, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської;
    • отримані дані передаватимуться до інформаційної системи Державної міграційної служби;
    • зміна місця проживання в межах зон відселення не впливатиме на право на пенсійні доплати, якщо проміжок між реєстраціями не перевищує шести місяців.

Навіщо це потрібно:

Як вказує депутат, постанова спрямована на відновлення обліку постраждалих громадян, актуалізацію їхніх соціальних прав і спрощення доступу до державної допомоги, а сам проект реалізується з метою створення сучасного цифрового механізму, який дозволить точно і справедливо ідентифікувати осіб, що постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи.

«Зараз основна задача створити комісії при областях, для максимально швидкої верифікації громадян», — зазначила Василевська-Смаглюк.

