В Гоструда разъяснили, можно ли устанавливать испытательный срок ВПЛ

Во время действия военного положения условие об испытании работника во время принятия на работу может устанавливаться для любой категории работников.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гоструда напоминает, что испытательный срок при приёме на работу, если иное не установлено законодательством Украины, не может превышать трёх месяцев, а в отдельных случаях — по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации — шести месяцев.

Испытательный срок не устанавливается при приёме на работу:

лиц, не достигших 18 лет;

молодых специалистов после окончания высших учебных заведений;

лиц, уволенных в запас с военной или альтернативной (невойсковой) службы;

лиц с инвалидностью, направленных на работу согласно рекомендациям медико-социальной экспертизы;

лиц, избранных на должность;

победителей конкурсного отбора на замещение вакантной должности;

лиц, прошедших стажировку при приёме на работу с отрывом от основной работы;

беременных женщин;

одиноких матерей, имеющих ребёнка до 14 лет или ребёнка с инвалидностью;

лиц, с которыми заключается срочный трудовой договор сроком до 12 месяцев;

лиц, принимаемых на временные и сезонные работы;

внутренне перемещённых лиц.

Однако, нормы трудового законодательства во время действия военного положения применяются с учётом требований Закона от 15.03.2022 № 2136-ІХ «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Согласно пункту 2 статьи 2 этого Закона, при заключении трудового договора в период действия военного положения условие об испытательном сроке может устанавливаться для любой категории работников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.