В Гоструда разъяснили, можно ли устанавливать испытательный срок ВПЛ

Гоструда напоминает, что испытательный срок при приёме на работу, если иное не установлено законодательством Украины, не может превышать трёх месяцев, а в отдельных случаях — по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации — шести месяцев.
Испытательный срок не устанавливается при приёме на работу:
Однако, нормы трудового законодательства во время действия военного положения применяются с учётом требований Закона от 15.03.2022 № 2136-ІХ «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».
Согласно пункту 2 статьи 2 этого Закона, при заключении трудового договора в период действия военного положения условие об испытательном сроке может устанавливаться для любой категории работников.
