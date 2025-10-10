В правительстве не считают, что развод в Дии станет стимулом для расторжения брака

Михаил Федоров говорит, что это просто упрощение подачи документов.

Возможность подать заявление на расторжение брака онлайн через «Дию» не приведет к увеличению количества разводов, считает первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Во время «Часа вопросов к Правительству» в Верховной Раде 10 октября, отвечая на вопрос народного депутата Алексея Гончаренко о риске роста количества разводов после запуска новой функции, Федоров подчеркнул, что «Дия» лишь упрощает подачу документов, но не влияет на решение людей развестись.

«У нас есть брак-онлайн, вы можете пожениться онлайн. И если хотите развестись — можно развестись. Это просто упрощение подачи документов, но никак не стимулирует делать процесс развода», — отметил министр.

Напомним, в Украине упростят процедуру расторжения брака — с 2026 года подать заявление на развод можно будет онлайн через «Дию». Соответствующее решение принял Кабинет Министров. Услуга будет доступна для супругов, не имеющих несовершеннолетних детей.

После подачи заявления «Дия» автоматически будет проверять данные в государственных реестрах, а через месяц брак будет расторгнут. В течение этого времени заявление можно будет отозвать, если супруги передумают.

Свидетельство о расторжении брака также можно будет получить непосредственно в приложении «Дия».

