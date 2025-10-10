В уряді не вважають, що розлучення в Дії слугуватиме стимулом для розірвання шлюбу

Михайло Федоров каже, що це просто спрощення подачі документів.

Можливість подати заяву на розірвання шлюбу онлайн через «Дію» не сприятиме збільшенню кількості розлучень, вважає перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді 10 жовтня, відповідаючи на запитання народного депутата Олексія Гончаренка про ризик зростання кількості розлучень після запуску нової функції, Федоров наголосив, що «Дія» лише спрощує подачу документів, але не впливає на рішення людей розлучитися.

«У нас є шлюб-онлайн, ви можете одружитися онлайн. І якщо бажаєте розлучитися – можна розлучитися. Це просто спрощення подачі документів, але ніяк не стимулює робити процес розлучення», — зазначив міністр.

Нагадаємо, в Україні спростять процедуру розірвання шлюбу — з 2026 року подати заяву на розлучення можна буде онлайн через «Дію». Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів. Послуга буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей.

Після подання заяви «Дія» автоматично перевірятиме дані в державних реєстрах, а через місяць шлюб буде розірвано. Упродовж цього часу заяву можна буде відкликати, якщо подружжя передумає.

Свідоцтво про розірвання шлюбу також можна буде отримати безпосередньо в застосунку «Дія».

