Практика судів
  1. В Україні

В уряді не вважають, що розлучення в Дії слугуватиме стимулом для розірвання шлюбу

22:55, 10 жовтня 2025
Михайло Федоров каже, що це просто спрощення подачі документів.
В уряді не вважають, що розлучення в Дії слугуватиме стимулом для розірвання шлюбу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Можливість подати заяву на розірвання шлюбу онлайн через «Дію» не сприятиме збільшенню кількості розлучень, вважає перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді 10 жовтня, відповідаючи на запитання народного депутата Олексія Гончаренка про ризик зростання кількості розлучень після запуску нової функції, Федоров наголосив, що «Дія» лише спрощує подачу документів, але не впливає на рішення людей розлучитися.

«У нас є шлюб-онлайн, ви можете одружитися онлайн. І якщо бажаєте розлучитися – можна розлучитися. Це просто спрощення подачі документів, але ніяк не стимулює робити процес розлучення», — зазначив міністр.

Нагадаємо, в Україні спростять процедуру розірвання шлюбу — з 2026 року подати заяву на розлучення можна буде онлайн через «Дію». Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів. Послуга буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей.

Після подання заяви «Дія» автоматично перевірятиме дані в державних реєстрах, а через місяць шлюб буде розірвано. Упродовж цього часу заяву можна буде відкликати, якщо подружжя передумає.

Свідоцтво про розірвання шлюбу також можна буде отримати безпосередньо в застосунку «Дія».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

розлучення Дія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив положення про ядерний страховий пул

Ядерний страховий пул — це об’єднання страховиків-резидентів, які отримали ліцензію за класом страхування, що включає ризики страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

Вища рада правосуддя відновлює розгляд рекомендацій кандидатів на посади суддів апеляційних судів

21 жовтня Рада правосуддя спробує внести Президенту подання про призначення трьох суддів апеляційних судів.

Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард російські обстріли та використання заморожених російських активів

Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів – зазначив Президент Зеленський.

Кабмін затвердив порядок тренінгів з кібергігієни для міністрів та депутатів

Метою є формування у них практичних навичок безпечного користування інтернетом.

КПК не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особі про підозру – Верховний Суд

Відсутність захисника під час повідомлення засудженій про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, зазначив Верховний Суд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики