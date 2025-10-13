Украинцев призвали не включать несколько мощных электроприборов одновременно до конца суток

Украинцев 13 октября призвали экономно потреблять электроэнергию.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 13 октября в нескольких областях введены аварийные отключения электроэнергии. В настоящее время аварийные и экстренные отключения действуют в Кировоградской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Позже НЭК «Укрэнерго» призвало граждан не включать несколько мощных электроприборов одновременно до конца текущих суток.

«Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 13 октября, по состоянию на 8:30, оно было на 9,5% выше, чем в предыдущий рабочий день, когда ограничения не применялись — в четверг, 9 октября», — говорится в заявлении.

Отмечается, что причиной таких изменений стало понижение температуры воздуха, а также облачная погода почти на всей территории Украины. Низкая эффективность бытовых солнечных электростанций и использование электрообогревателей перед началом отопительного сезона создают дополнительную нагрузку на энергосистему.

«Учитывая последствия обстрелов и погодные условия, сегодня сохраняется необходимость экономного потребления энергии. Если у вас есть свет, пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно на протяжении всех текущих суток», — добавили в «Укрэнерго».

