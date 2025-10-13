Практика судів
Українців закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно до кінця доби

11:24, 13 жовтня 2025
Українців закликали 13 жовтня ощадливо споживати електроенергію.
Українців закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно до кінця доби
Фото: freepik.com
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 13 жовтня у кількох областях запроваджено аварійні відключення електроенергії. Наразі аварійні та екстрені відключення запровадили у Кіровоградській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Згодом НЕК «Укренерго» закликало громадян не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно до кінця поточної доби.

«Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 13 жовтня, станом на 8:30, воно було на 9,5% вищим, ніж попереднього робочого дня, в який не застосовувались обмеження – у четвер, 9 жовтня», - йдеться у заяві.

Зазначається, що причина таких змін – зниження температури повітря, а також утримання хмарної погоди майже на всій території України. Низька ефективність побутових сонячних електростанцій, а також використання електрообігрівачів перед початком опалювального сезону – зумовлюють додаткове навантаження на енергосистему.

«Враховуючи наслідки обстрілів та погодні умови, сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Якщо у вас є світло, будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно упродовж всієї поточної доби», - додали в «Укренерго».

