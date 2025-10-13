Отопительный сезон сокращен — Кабмин перенес старт с октября на ноябрь

В Украине сократили отопительный сезон. Так, Кабмин внес изменения в постановление №1267.
Согласно новым нормам, отопительный период продлится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года. Для сравнения, ранее отопление включалось с 15 октября и завершалось 15 апреля.
Таким образом, новые сроки сокращают продолжительность отопительного периода на один месяц – на две недели осенью и на две недели весной.
Напомним, что в Киеве начат отопительный сезон для учреждений социальной сферы: больниц, школ и детсадов.
Также сообщалось, что Львов отложил начало отопительного сезона из-за российских обстрелов.
