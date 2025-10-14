Когда работник должен получить трудовую книжку — в день увольнения или позже: разъяснение

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда напомнило работодателям об обязанности соблюдать требования статьи 47 Кодекса законов о труде Украины относительно выдачи трудовой книжки в день увольнения работника.
Что обязан сделать работодатель в день увольнения
Согласно статье 47 КЗоТ Украины, в день увольнения работодатель должен:
Выдача трудовой книжки — обязательно в день увольнения
Инспекторы подчеркнули: в соответствии с пунктом 4.1 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Минтруда, Минюста и Минсоцзащиты, работодатель или уполномоченный им орган обязан выдать работнику трудовую книжку именно в день увольнения с внесенной в нее соответствующей записью.
Если выдача трудовой книжки задерживается по вине работодателя, работнику выплачивается средний заработок за все время вынужденного прогула.
Новый день увольнения
В таком случае днем увольнения считается день фактической выдачи трудовой книжки. По новой дате оформляется соответствующий приказ, а в трудовую книжку вносится новый запись.
Ранее сделанная запись о дне увольнения признается недействительной в порядке, установленном пунктом 2.10 Инструкции.
