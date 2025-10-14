Когда работник должен получить трудовую книжку — в день увольнения или позже: разъяснение

Госслужба по вопросам труда напомнила, что работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку именно в день увольнения, иначе должен выплатить компенсацию за задержку.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда напомнило работодателям об обязанности соблюдать требования статьи 47 Кодекса законов о труде Украины относительно выдачи трудовой книжки в день увольнения работника.

Что обязан сделать работодатель в день увольнения

Согласно статье 47 КЗоТ Украины, в день увольнения работодатель должен:

выдать работнику копию приказа или распоряжения об увольнении (это стало обязательным с 2021 года для всех случаев увольнения);

предоставить письменное уведомление о начисленных и выплаченных суммах;

произвести окончательный расчет в сроки, предусмотренные статьей 116 КЗоТ;

по требованию работника внести запись об увольнении в трудовую книжку, если она хранится у работника.

Выдача трудовой книжки — обязательно в день увольнения

Инспекторы подчеркнули: в соответствии с пунктом 4.1 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Минтруда, Минюста и Минсоцзащиты, работодатель или уполномоченный им орган обязан выдать работнику трудовую книжку именно в день увольнения с внесенной в нее соответствующей записью.

Если выдача трудовой книжки задерживается по вине работодателя, работнику выплачивается средний заработок за все время вынужденного прогула.

Новый день увольнения

В таком случае днем увольнения считается день фактической выдачи трудовой книжки. По новой дате оформляется соответствующий приказ, а в трудовую книжку вносится новый запись.

Ранее сделанная запись о дне увольнения признается недействительной в порядке, установленном пунктом 2.10 Инструкции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.