Когда работник должен получить трудовую книжку — в день увольнения или позже: разъяснение

17:17, 14 октября 2025
Госслужба по вопросам труда напомнила, что работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку именно в день увольнения, иначе должен выплатить компенсацию за задержку.
Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда напомнило работодателям об обязанности соблюдать требования статьи 47 Кодекса законов о труде Украины относительно выдачи трудовой книжки в день увольнения работника.

Что обязан сделать работодатель в день увольнения

Согласно статье 47 КЗоТ Украины, в день увольнения работодатель должен:

  • выдать работнику копию приказа или распоряжения об увольнении (это стало обязательным с 2021 года для всех случаев увольнения);
  • предоставить письменное уведомление о начисленных и выплаченных суммах;
  • произвести окончательный расчет в сроки, предусмотренные статьей 116 КЗоТ;
  • по требованию работника внести запись об увольнении в трудовую книжку, если она хранится у работника.

Выдача трудовой книжки — обязательно в день увольнения

Инспекторы подчеркнули: в соответствии с пунктом 4.1 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Минтруда, Минюста и Минсоцзащиты, работодатель или уполномоченный им орган обязан выдать работнику трудовую книжку именно в день увольнения с внесенной в нее соответствующей записью.

Если выдача трудовой книжки задерживается по вине работодателя, работнику выплачивается средний заработок за все время вынужденного прогула.

Новый день увольнения

В таком случае днем увольнения считается день фактической выдачи трудовой книжки. По новой дате оформляется соответствующий приказ, а в трудовую книжку вносится новый запись.

Ранее сделанная запись о дне увольнения признается недействительной в порядке, установленном пунктом 2.10 Инструкции.

