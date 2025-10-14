Коли працівник має отримати трудову книжку — у день звільнення чи пізніше: роз’яснення

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці нагадало роботодавцям про обов’язок дотримуватись вимог статті 47 Кодексу законів про працю України щодо видачі трудової книжки в день звільнення працівника.
Що зобов’язаний зробити роботодавець у день звільнення
Згідно з статтею 47 КЗпП України, у день звільнення роботодавець повинен:
Видача трудової книжки — обов’язково в день звільнення
Інспектори наголосили: відповідно до пункту 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту, роботодавець або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівникові трудову книжку саме в день звільнення з внесеним до неї відповідним записом.
Якщо роботодавець затримує видачу трудової книжки з власної вини, працівникові має бути виплачений середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.
Новий день звільнення
У такому випадку днем звільнення вважається день фактичної видачі трудової книжки. Про нову дату оформлюється відповідний наказ, а в трудову книжку вноситься новий запис.
Раніше зроблений запис про день звільнення визнається недійсним у порядку, встановленому пунктом 2.10 Інструкції.
