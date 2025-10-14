Практика судів
  1. В Україні

Коли працівник має отримати трудову книжку — у день звільнення чи пізніше: роз’яснення

17:17, 14 жовтня 2025
Держпраці нагадала, що роботодавець зобов’язаний видати працівникові трудову книжку саме в день звільнення, інакше має сплатити компенсацію за затримку.
Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці нагадало роботодавцям про обов’язок дотримуватись вимог статті 47 Кодексу законів про працю України щодо видачі трудової книжки в день звільнення працівника.

Що зобов’язаний зробити роботодавець у день звільнення

Згідно з статтею 47 КЗпП України, у день звільнення роботодавець повинен:

  • видати працівникові копію наказу або розпорядження про звільнення (це стало обов’язковим з 2021 року для всіх випадків звільнення);
  • надати письмове повідомлення про нараховані та виплачені суми;
  • провести остаточний розрахунок у строки, передбачені статтею 116 КЗпП;
  • на вимогу працівника внести запис про звільнення до трудової книжки, якщо вона зберігається у працівника.

Видача трудової книжки — обов’язково в день звільнення

Інспектори наголосили: відповідно до пункту 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту, роботодавець або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівникові трудову книжку саме в день звільнення з внесеним до неї відповідним записом.

Якщо роботодавець затримує видачу трудової книжки з власної вини, працівникові має бути виплачений середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.

Новий день звільнення

У такому випадку днем звільнення вважається день фактичної видачі трудової книжки. Про нову дату оформлюється відповідний наказ, а в трудову книжку вноситься новий запис.

Раніше зроблений запис про день звільнення визнається недійсним у порядку, встановленому пунктом 2.10 Інструкції.

Держпраці трудова книжка трудові відносини

