Где можно вклеить фотографию в паспорт, если человек зарегистрирован на оккупированной территории — разъяснение

00:06, 15 октября 2025
Миграционная служба отметила, что вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины осуществляется бесплатно, а срок его действия не ограничен.
Где можно вклеить фотографию в паспорт, если человек зарегистрирован на оккупированной территории — разъяснение
Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, где можно вклеить фотографию во внутренний паспорт гражданина Украины, если человек зарегистрирован на временно оккупированной территории.

«Лицо, место проживания которого зарегистрировано на временно оккупированной территории Украины, подает заявление и документы в любое, ближайшее или удобное для него территориальное подразделение ГМС либо в соответствующий центр предоставления административных услуг (ЦНАП)», — сообщили в ведомстве.

Внутренне перемещенное лицо подает заявление и документы в территориальное подразделение ГМС по месту проживания, что подтверждается справкой о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

«Бездомное лицо подает заявление и документы в территориальное подразделение ГМС по месту будущей регистрации его места проживания», — отметили в миграционной службе.

Также там подчеркнули, что в случае, если человек не имеет места проживания, по адресу которого он может быть зарегистрирован, и по определенным причинам не может или не желает получать статус бездомного лица, либо снят с регистрации места проживания для вклеивания фотографии по достижении 25- или 45-летнего возраста, следует обратиться в территориальное подразделение ГМС Украины или в центр предоставления административных услуг по последнему зарегистрированному месту проживания либо по фактическому месту проживания.

Заявление на получение этой услуги подается гражданином Украины лично, и записываться в электронную очередь не требуется.

Вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины осуществляется бесплатно, а срок его действия не ограничивается.

