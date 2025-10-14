В Киеве пропал свет на двух станциях метро

На станциях метро «Крещатик» и «Арсенальная» выключили свет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве вечером, 14 октября, на станциях метро "Хрещатик" и "Арсенальная" пропал свет. Об этом пишут местные паблики. Официально пока о ситуации со светом в столице нет сообщений.

Но уже известно, что аварийные отключения света были введены в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях.

Напомним, что украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию.

Ранее в ДТЭК рассказали, вводятся ли в Киеве и областях графики отключений света.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.