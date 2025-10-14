У Києві зникло світло на двох станціях метро

На станціях метро «Хрещатик» та «Арсенальна» вимкнули світло.

Фото: Киевский Движ

У Києві ввечері, 14 жовтня, на станціях метро «Хрещатик» та «Арсенальна» зникло світло. Про це пишуть місцеві пабліки. Офіційно поки про ситуацію зі світлом у столиці немає повідомлень.

Але вже відомо, що аварійні відключення світла ввели в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково в Кіровоградській, Київській та Черкаській областях.

Нагадаємо, що українців закликали ощадливо споживати електроенергію.

Раніше у ДТЕК розповіли, чи вводяться у Києві та областях графіки відключень світла.

