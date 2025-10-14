В Киеве исчез свет в нескольких районах: что говорят в КГГА, фото и видео

В связи с перегрузкой сети возникла проблема на одном из энергообъектов Киева – КГГА.

блэкаут в Киеве, источник фото: Новини.Live

Несколько центральных районов Киева вечером, 14 октября, остались без света. Также поступали сообщения, что в метро нет света.

Позже в КГГА заявили, что причиной отключения света стала перегрузка сети.

"В связи с перегрузкой сети возникла проблема на одном из энергообъектов столицы. Частично исчез свет в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах", - заявили в КГГА.

Киевлянам сообщили, что специалисты работают над возобновлением энергоснабжения.

Также отмечается, что из-за перебоев с электроснабжением на отдельных станциях метро кратковременно снизилось напряжение, и система перешла на резервное питание.

"Перерыв длился до 1 минуты. Сейчас все станции работают в обычном режиме, метро функционирует без перебоев", - заявили в КГГА.

