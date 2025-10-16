Как не получить отказ на границе – проверьте срок действия загранпаспорта перед поездкой

МИД объяснило, когда нужно менять загранпаспорт.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для пересечения границы украинцам необходим действительный загранпаспорт, оформленный по установленным правилам. Просроченный документ или паспорт с ошибками может стать причиной отказа в пропуске через границу. Чтобы избежать таких ситуаций, стоит заранее проверить свои документы, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Заграничные паспорта для детей до 16 лет выдаются на 4 года, а для лиц старше 16 лет и взрослых – на 10 лет. Оформить документ в Украине можно в отделениях Государственной миграционной службы, а за рубежом – в дипломатических учреждениях или консульских центрах.

МИД определило пять категорий граждан, которым необходимо переоформить или продлить заграничный паспорт:

если срок действия документа истек;

если изменилась личная информация (например, фамилия или написание имени латиницей);

если в паспорте обнаружены ошибки;

если документ поврежден;

если паспорт украден или утерян.

В министерстве подчеркнули, что просроченный заграничный паспорт считается недействительным сразу после истечения срока действия. Кроме того, пограничные службы других стран могут отказать во въезде, если до конечной даты действия паспорта осталось менее 6 месяцев. Поэтому рекомендуется заранее позаботиться о перевыпуске документа, чтобы избежать проблем за границей.

Если загранпаспорт просрочился за границей, необходимо обратиться в ближайшее консульское отделение Украины. Сотрудники предоставят инструкции и перечень документов, необходимых для продления, обычно это внутренний украинский паспорт, фотография и идентификационный код. Замена документа важна, поскольку с просроченным паспортом невозможно трудоустроиться или пользоваться банковскими услугами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.