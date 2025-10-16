Як не отримати відмову на кордоні – перевірте термін дії закордонного паспорта перед поїздкою

МЗС пояснило, коли треба міняти закордонний паспорт.

Для перетину кордону українцям необхідний дійсний закордонний паспорт, оформлений за встановленими правилами. Прострочений документ або паспорт із помилками може стати причиною відмови у пропуску через кордон. Щоб уникнути таких ситуацій, варто заздалегідь перевірити свої документи, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Закордонні паспорти для дітей до 16 років видаються на 4 роки, а для осіб старше 16 років і дорослих – на 10 років. Оформити документ в Україні можна у відділеннях Державної міграційної служби, а за кордоном – у дипломатичних установах або консульських центрах.

МЗС визначило п’ять категорій громадян, яким необхідно перевипустити або продовжити закордонний паспорт:

якщо термін дії документа закінчився;

якщо змінилася особиста інформація (наприклад, прізвище чи написання імені латиницею);

якщо в паспорті виявлено помилки;

якщо документ пошкоджено;

якщо паспорт украдено або втрачено.

У міністерстві наголосили, що прострочений закордонний паспорт вважається недійсним одразу після закінчення терміну дії. Крім того, прикордонні служби інших країн можуть відмовити у в’їзді, якщо до кінцевої дати дії паспорта залишилося менше 6 місяців. Тому рекомендується завчасно подбати про перевипуск документа, щоб уникнути проблем за кордоном.

Якщо закордонний паспорт прострочився за кордоном, необхідно звернутися до найближчого консульського відділення України. Співробітники нададуть інструкції та перелік документів, потрібних для продовження, зазвичай це внутрішній український паспорт, фотографія та ідентифікаційний код. Заміна документа важлива, оскільки з простроченим паспортом неможливо працевлаштуватися чи користуватися банківськими послугами.

