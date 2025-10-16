Практика судів
  1. В Україні

Як не отримати відмову на кордоні – перевірте термін дії закордонного паспорта перед поїздкою

13:18, 16 жовтня 2025
МЗС пояснило, коли треба міняти закордонний паспорт.
Як не отримати відмову на кордоні – перевірте термін дії закордонного паспорта перед поїздкою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для перетину кордону українцям необхідний дійсний закордонний паспорт, оформлений за встановленими правилами. Прострочений документ або паспорт із помилками може стати причиною відмови у пропуску через кордон. Щоб уникнути таких ситуацій, варто заздалегідь перевірити свої документи, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Закордонні паспорти для дітей до 16 років видаються на 4 роки, а для осіб старше 16 років і дорослих – на 10 років. Оформити документ в Україні можна у відділеннях Державної міграційної служби, а за кордоном – у дипломатичних установах або консульських центрах.

МЗС визначило п’ять категорій громадян, яким необхідно перевипустити або продовжити закордонний паспорт:

  • якщо термін дії документа закінчився;
  • якщо змінилася особиста інформація (наприклад, прізвище чи написання імені латиницею);
  • якщо в паспорті виявлено помилки;
  • якщо документ пошкоджено;
  • якщо паспорт украдено або втрачено.

У міністерстві наголосили, що прострочений закордонний паспорт вважається недійсним одразу після закінчення терміну дії. Крім того, прикордонні служби інших країн можуть відмовити у в’їзді, якщо до кінцевої дати дії паспорта залишилося менше 6 місяців. Тому рекомендується завчасно подбати про перевипуск документа, щоб уникнути проблем за кордоном.

Якщо закордонний паспорт прострочився за кордоном, необхідно звернутися до найближчого консульського відділення України. Співробітники нададуть інструкції та перелік документів, потрібних для продовження, зазвичай це внутрішній український паспорт, фотографія та ідентифікаційний код. Заміна документа важлива, оскільки з простроченим паспортом неможливо працевлаштуватися чи користуватися банківськими послугами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МЗС закордонний паспорт кордон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.

Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

Венеційська комісія рекомендувала обмежити право подавати скарги на суддів та скасувати направлення до НШСУ як захід відповідальності

Венеційська комісія також рекомендувала установити вичерпний перелік відомостей, які може запитувати ВККС у межах перевірки доброчесності судді.

ЄСПЛ вирішив, чи можуть суди посилатися на висновок Торгово-промислової палати як на документ, що підтверджує форс-мажор

Під час судового розгляду заявники послідовно стверджували, що відповідно до національного законодавства єдиним документом, що підтверджує форс-мажорні обставини як підставу для звільнення від відповідальності за порушення зобов'язань, є «сертифікат» від Торгово-промислової палати, а не «висновок».

Вища рада правосуддя призначила керівником свого Секретаріату Ольгу Булку

Ольга Булка через десять років повернулася до Вищої ради правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    суддя Черкаського апеляційного суду