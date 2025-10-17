Практика судов
  1. В Украине

Заблокировали авто, разбили стекло и вытащили военнообязанного — на Тернопольщине напали на сотрудников ТЦК

15:45, 17 октября 2025
Позже в ТЦК по неизвестным причинам удалили новость о нападении на своих сотрудников.
Фото: rivne.online
На Тернопольщине неизвестные лица совершили нападение на транспортное средство 3-го отдела Чортковского районного территориального центра комплектования, который сопровождал военнообязанного к воинской части, расположенной за пределами Тернопольской области. Об этом сообщил Тернопольский областной ТЦК.

Инцидент произошел 17 октября неподалеку от города Теребовля.

«Во время движения автомобиль Mercedes-Benz G-Class под управлением гражданина С. вместе с группой неустановленных лиц заблокировал служебный автомобиль Volkswagen Passat (**А9). Нападавшие разбили стекло транспортного средства и силой вытащили из него военнообязанного Б., который находился в составе команды сопровождения», — заявили в ТЦК.

Отмечается, что во время инцидента один из военнослужащих ТЦК получил телесные повреждения в результате наезда автомобиля нападавших.

«Ему оказана медицинская помощь, состояние здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет. Нападавший задержан», — подчеркнули в центре комплектования.

На месте происшествия работают представители Национальной полиции и Военной службы правопорядка, которые проводят неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента и лиц, причастных к противоправным действиям.

В ТЦК добавили, что на данный момент событие зарегистрировано в ЕО под №7977 от 17.10.2025, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Добавим, что позже в ТЦК по неизвестным причинам удалили новость о нападении на своих сотрудников.

