Заблокували авто, розбили скло та витягли військовозобов’язаного — на Тернопільщині напали на співробітників ТЦК

15:45, 17 жовтня 2025
Згодом у ТЦК з невідомих причин видалили новину про напад на їх співробітників.
Фото: rivne.online
На Тернопільщині невідомі особи здійснили напад на транспортний засіб 3-го відділу Чортківського РТЦК, який здійснював супровід військовозобов’язаного до військової частини, що знаходиться за межами Тернопільської області. Про це повідомив Тернопільський обласний ТЦК.

Інцидент стався 17 жовтня поблизу міста Теребовля.

«Під час руху автомобіль «Mercedes-Benz G-Class» під керуванням громадянина С. разом із групою невстановлених осіб заблокував службовий автомобіль «Volkswagen Passat» (**А9). Нападники розбили скло транспортного засобу та силоміць витягли з нього військовозобов’язаного Б., який перебував у складі команди супроводу», - заявили у ТЦК.

Зазначається, що під час інциденту один із військовослужбовців ТЦК отримав тілесні ушкодження внаслідок наїзду автомобіля нападників.

«Йому надано медичну допомогу, стан здоров’я задовільний, загрози життю немає. Нападник затриманий», - підкреслили у центрі комплектування.

Наразі на місці події працюють представники Національної поліції та Військової служби правопорядку, які здійснюють невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до протиправних дій.

У ТЦК додали, що на даний час подія зареєстрована в ЄО за №7977 від 17.10.2025, вирішується питання про порушення кримінального провадження.

Додамо, згодом у ТЦК з невідомих причин видалили новину про напад на їх співробітників.

 

