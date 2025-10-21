В Кривом Роге нацгвардеец на переходе сбил 13-летнего мальчика — ребенок погиб

По предварительным данным, военнослужащий не остановился на запрещающем движении сигнала светофор и сбил парня 2011 года рождения.

Государственное бюро расследований задержало военнослужащего Национальной гвардии Украины, который 18 октября в Кривом Роге смертельно травмировал подростка на пешеходном переходе.

Как сообщили в ГБР, по предварительным данным, нацгвардеец за рулем автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 13-летнего мальчика 2011 года рождения, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

От полученных травм ребенок погиб на месте.

Следователи ГБР на месте инцидента провели неотложные процессуальные действия для установления обстоятельств трагедии.

Предварительно установлено, что водитель находился в трезвом состоянии. В рамках расследования назначен ряд экспертиз — автотехническая, трасологическая и другие.

Военнослужащему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

