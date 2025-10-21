Практика судов
  1. В Украине

В Кривом Роге нацгвардеец на переходе сбил 13-летнего мальчика — ребенок погиб

17:30, 21 октября 2025
По предварительным данным, военнослужащий не остановился на запрещающем движении сигнала светофор и сбил парня 2011 года рождения.
В Кривом Роге нацгвардеец на переходе сбил 13-летнего мальчика — ребенок погиб
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований задержало военнослужащего Национальной гвардии Украины, который 18 октября в Кривом Роге смертельно травмировал подростка на пешеходном переходе.

Как сообщили в ГБР, по предварительным данным, нацгвардеец за рулем автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 13-летнего мальчика 2011 года рождения, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

От полученных травм ребенок погиб на месте.

Следователи ГБР на месте инцидента провели неотложные процессуальные действия для установления обстоятельств трагедии.

Предварительно установлено, что водитель находился в трезвом состоянии. В рамках расследования назначен ряд экспертиз — автотехническая, трасологическая и другие.

Военнослужащему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ДТП Нацгвардия ГБР

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Водители смогут лишиться прав в случае накопления штрафных баллов – в Раде зарегистрировали законопроект

В Украине неуклонно растет количество ДТП, поэтому в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о штрафных баллах для водителей, которые системно нарушают ПДД.

Верховная Рада поддержала поручение правительству изменить в 2026 году порядок выплат спецпенсий судьям и прокурорам, установив единые подходы к возрасту выхода на пенсию

В Бюджетных выводах предусмотрено установление единых подходов к возрасту выхода на пенсию должностных лиц – в частности судей и прокуроров.

Задержек с выплатой зарплат военным не будет – Верховная Рада увеличила расходы на оборону на 325 млрд грн

Основная часть выплат – 294 млрд грн – будет обеспечена за счет международной помощи.

Верховная Рада поддержала законопроект Гетманцева об увеличении до 50% налога на сверхприбыли банков в 2026 году

Ранее Нацбанк раскритиковал идею Даниила Гетманцева поднять налог на прибыль банков до 50%.

«Это шаг к восстановлению справедливости»: Генпрокурор Руслан Кравченко прокомментировал подозрение экс-директору «Молодого театра» Андрею Билоусу

Заместитель Генпрокурора Мария Вдовиченко подала ходатайство об избрании меры пресечения бывшему директору «Молодого театра» Андрею Билоусу и лично будет представлять обвинение в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду