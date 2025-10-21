Практика судов
В Харькове мужчину, не пришедшего в ТЦК, приговорили к трем годам тюрьмы

18:06, 21 октября 2025
Мужчине вручили повестку о вызове в ТЦК, однако он проигнорировал ее.
В Харькове мужчину, не пришедшего в ТЦК, приговорили к трем годам тюрьмы
В Харькове суд признал виновным 42-летнего местного жителя, который отказался явиться в территориальный центр комплектования после получения повестки. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Как отмечается, мужчина прошел военно-врачебную комиссию в ноябре 2024 года, которая признала его годным к службе. Жалоб на состояние здоровья он не подавал и заключение врачей не оспаривал.

Несмотря на это, после получения повестки в Немышлянский ТЦК и СП мужчина не прибыл в установленное время, не указав уважительных причин неявки.

Во время судебного разбирательства харьковчанин полностью признал свою вину.

Немышлянский районный суд г. Харькова назначил ему наказание — три года лишения свободы по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).

Приговор пока не вступил в законную силу — продолжается срок на апелляционное обжалование.

