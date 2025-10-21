Стало известно, когда в школах Киева начнутся осенние каникулы

Осенние каникулы начнутся 27 октября и продлятся до 2 ноября.

В киевских школах осенние каникулы начнутся 27 октября. Они продлятся неделю — до 2 ноября. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Он также добавил, что во время каникул в школах и внешкольных учреждениях столицы будут проходить тематические мероприятия, кружки и студии.

«Киевские школьники уже четвёртый год подряд учатся в условиях войны. Постоянное напряжение, воздушные тревоги, смена форматов обучения требуют от детей и педагогов больших усилий. Поэтому эта неделя отдыха очень важна — чтобы восстановить силы, переключиться, провести время с семьёй и вернуться к учебе с новой энергией. Мы благодарны учителям и родителям за поддержку детей в это непростое время», — заявил Мондриевский.

