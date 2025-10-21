Владимир Зеленский анонсировал трансформацию аппарата СНБО и обеспечение фронта украинским оружием не менее чем на 50%

Показатель обеспечения фронта украинским оружием к концу этого года должен быть не менее 50%, указал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, во время которого обсудили ключевые приоритеты государственной безопасности и обороны.

По словам главы государства, Украина готовит глубокую трансформацию аппарата Совета нацбезопасности и обороны для повышения эффективности в сфере оборонного планирования.

В частности, речь идет о координации работы всех структур, которые отвечают за развитие оборонной промышленности.

«Показатель обеспечения фронта украинским оружием к концу этого года должен быть не менее 50%. Необходимо это выполнить», — подчеркнул Зеленский.

Отдельное внимание уделили подготовке новых оборонных соглашений, которые должны укрепить украинскую боевую авиацию. Это часть стратегии создания мощных Военно-воздушных сил ВСУ, которые будут гарантировать безопасность государства в долгосрочной перспективе.

Также на этой неделе запланированы встречи президента с европейскими лидерами и представителями «коалиции желающих». Среди основных тем — потребности Украины в системах ПВО, наполнение оборонных пакетов, расширение программы PURL, восстановление энергетики после российских ударов и усиление санкционного давления на РФ.

Зеленский подчеркнул, что каждый партнер должен четко понимать, каким образом может наиболее эффективно поддержать Украину именно сейчас.

