26 октября отключений света будет меньше – как будут выключать электроэнергию

С 09:00 до 22:00 возможны почасовые отключения света и ограничения для промышленных потребителей.

Фото: Pixabay

В воскресенье, 26 октября, в отдельных регионах Украины будут действовать меры по ограничению потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру страны.

В «Укренерго» опубликовали графики отключений. Так, в воскресенье время и объем применения ограничений будут следующими:

с 09:00 до 22:00 — почасовые отключения объемом от 0,5 до 1 очереди;

с 09:00 до 22:00 — ограничение мощности для промышленных потребителей.

Время и объем отключений могут изменяться.

