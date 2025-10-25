26 октября отключений света будет меньше – как будут выключать электроэнергию

В воскресенье, 26 октября, в отдельных регионах Украины будут действовать меры по ограничению потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру страны.
В «Укренерго» опубликовали графики отключений. Так, в воскресенье время и объем применения ограничений будут следующими:
Время и объем отключений могут изменяться.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.