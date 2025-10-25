26 жовтня відключень світла буде менше – як будуть вимикати електроенергію

З 09:00 до 22:00 можливі погодинні відключення світла та обмеження для промислових споживачів.

У неділю, 26 жовтня, в окремих регіонах України діятимуть заходи з обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру країни.

В Укренерго опублікували графіки відключень. Так, у неділю час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

з 09:00 до 22:00 — погодинні відключення обсягом від 0,5 до 1 черги;

з 09:00 до 22:00 — обмеження потужності для промислових споживачів.

Час і обсяг відключень можуть змінюватися.

