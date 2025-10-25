26 жовтня відключень світла буде менше – як будуть вимикати електроенергію

У неділю, 26 жовтня, в окремих регіонах України діятимуть заходи з обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру країни.
В Укренерго опублікували графіки відключень. Так, у неділю час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
Час і обсяг відключень можуть змінюватися.
