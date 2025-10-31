Практика судов
  1. В Украине

Как начисляется заработная плата несовершеннолетнему работнику — разъяснение Гоструда

08:12, 31 октября 2025
Оплата труда учеников, работающих в свободное от обучения время, производится пропорционально отработанному времени или от выработки.
Несовершеннолетние работники, несмотря на сокращенную продолжительность рабочего времени, имеют право на такую ​​же заработную плату, как и совершеннолетние — при полном рабочем дне. Об этом сообщает Гоструда.

В случае сдельной формы оплаты труда для них применяются те же расценки, что и для совершеннолетних работников. Если же из-за сокращенного рабочего дня объем выполненной работы меньше — работодатель обязан осуществить доплату за разницу.

Ученики общеобразовательных, профтехнических и средних специальных учебных заведений, работающих в свободное от обучения время, получают оплату пропорционально отработанному времени или объему выработки. Предприятия вправе устанавливать таким учащимся дополнительные доплаты к зарплате.

Такое регулирование обеспечивает равенство в правах на оплату труда и социальную защиту молодежи на рынке труда.

Закон запрещает привлекать несовершеннолетних к вредным или опасным условиям труда, подземным работам, ночным и сверхурочным изменениям, а также к работе в выходные или подъему тяжелых вещей сверх установленных норм. Подростки имеют право на 31 день ежегодного отпуска и обязательное медицинское освидетельствование. При трудоустройстве для них не устанавливается испытательный срок.

Рабочая неделя для работников 16–18 лет ограничивается 36 часами, для 15–16 лет – 24 часами, а для 14–15 лет – 12 часами (во время каникул – до 24 часов). Для трудоустройства 15-летних требуется письменное согласие родителей или опекунов, а 14-летних допускают к легкой работе в свободное от учебы время при условии, что это не вредит здоровью или обучению.

Увольнение несовершеннолетнего возможно только с согласия районной или городской службы по делам детей. Родители или опекуны могут потребовать расторжения трудового договора, если его продление угрожает здоровью или правам подростка. Трудовой договор с несовершеннолетними заключается исключительно в письменном виде, а все нормы сохраняют силу во время военного положения.

