Посылка, которая взорвалась в сортировочном центре «Укрпочты» в Киеве, направлялась за границу — таможенная служба

19:49, 30 октября 2025
Взрыв в сортировочном центре «Укрпочты» в Киеве произошел во время таможенного контроля почтового отправления.
Фото: facebook.com/UkraineCustoms
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Киеве на одном из сортировочных центров Укрпочты произошел взрыв.

Позже Государственная таможенная служба Украины сообщила, что на таможенном посту «Укрпочта» Киевской таможни во время контроля международных почтовых отправлений, оформляемых на экспорт из Украины, произошел взрыв неизвестного предмета, который находился внутри посылки.

«Пострадали двое сотрудников Киевской таможни и трое работников АО “Укрпочта”. Всем оказана медицинская помощь. Экстренные службы завершили работу. Следственные действия продолжаются», — говорится в заявлении.

Также подчеркнули, что оформление отправлений в этой зоне временно приостановлено, а работа будет возобновлена в кратчайшие сроки с учетом ситуации безопасности. При этом оформление импорта происходит в штатном режиме.

«Благодаря информационной системе Государственной таможенной службы удалось оперативно установить личность отправителя и обнаружить еще одно почтовое отправление с подозрительным вложением. Все отправления от данного отправителя выявлены, а их таможенное оформление приостановлено», — добавили в ведомстве.

