Посилка, яка вибухнула на сортувальному центрі Укрпошти у Києві, прямувала за кордон — митна служба

Вибух на сортувальному центрі Укрпошти у Києві стався вибух під час митного контролю поштового відправлення.

Фото: facebook.com/UkraineCustoms

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Києві на одному з сортувальних центрів Укрпошти стався вибух.

Згодом Державна митна служба України повідомила, що на митному посту «Укрпошта» Київської митниці під час митного контролю міжнародних поштових відправлень, які оформлялися на експорт з України, стався вибух невідомого предмета, що був вкладенням у посилку.

«Постраждали двоє працівників Київської митниці та троє працівників АТ “Укрпошта”. Усім надано медичну допомогу. Екстрені служби закінчили працювати. Тривають слідчі дії», - йдеться у заяві.

Також там підкреслили, що оформлення відправлень у цій зоні тимчасово призупинено, а робота буде відновлена у найкоротші терміни з урахуванням безпекової ситуації. При цьому оформлення імпорту відбувається в штатному режимі.

«Завдяки інформаційній системі Державної митної служби вдалося оперативно визначити особу відправника та виявити ще одне поштове відправлення з підозрілим вкладенням. Всі відправлення від даного відправника виявлено, а їх митне оформлення призупинене», - додали у відомстві.

