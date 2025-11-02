Практика судов
«Зимняя поддержка» – кто из украинцев получит от 1000 до 6500 гривен в декабре

20:15, 2 ноября 2025
Разовую помощь от 1000 до 6500 гривен получат отдельные категории населения.
«Зимняя поддержка» – кто из украинцев получит от 1000 до 6500 гривен в декабре
В декабре в Украине стартует программа «зимней поддержки», которая предусматривает выплаты от 1000 до 6500 гривен для граждан на различные нужды. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в эфире телемарафона.

«Мы готовы внести проект акта о поддержке на ближайшее заседание правительства», — отметил Улютин. По его словам, разовую помощь в размере 6500 гривен получат:

  • семьи с детьми;
  • семьи, которые являются опекунами детей;
  • детские дома семейного типа и дети из малообеспеченных семей;
  • лица с I группой инвалидности из числа внутренне перемещенных лиц;
  • одинокие пенсионеры.

Эти средства можно будет потратить на продукты, лекарства, теплую одежду или оплату коммунальных услуг.

Кроме того, для всех, кто обратится за помощью в декабре, предусмотрена выплата в размере 1000 гривен. Их можно использовать на более широкий перечень товаров и услуг, в частности на проезд, лекарства и другие нужды, аналогичные тем, которые были определены в прошлом году.

Улютин также сообщил, что с 1 ноября действует программа компенсации за электроэнергию для жителей прифронтовых территорий. Она предусматривает 100 кВт на человека или 300 кВт на семью. Отдельно действует программа разовой поддержки для закупки твердого топлива для жителей прифронтовых зон и других льготных категорий.

деньги

